Регіон готовий до початку опалювального сезону 2025 року в Полтавській області та забезпечення опалення соціальних закладів і підприємств.

Початок опалювального сезону 2025 року в Полтавській області розпочався у Чутівській громаді з 15 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалено виконавчим комітетом селищної ради, інформують на офіційній сторінці. Теплопостачання спершу буде подане до навчальних закладів, бюджетних установ, організацій та підприємств.

У разі підвищення середньодобової температури повітря вище +8°C під час сезону можливе обмеження роботи котлів та топкових. Питання подачі тепла до житлових будинків поки що не розглядають.

Однак, у більшості інших громад області опалювальний сезон ще не розпочали. Як пояснив заступник гендиректора "Полтаватеплоенерго" Ігор Процай, нинішній температурний режим дозволяє утриматися від старту подачі тепла. За потреби або за зверненнями медичних закладів опалення можна подати окремо, оскільки котелень у регіоні достатньо.

У Лубнах подачу теплоносія також не розпочали. Молодший спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Євген Якименко зазначив, що рішення ухвалюватиметься залежно від погодних умов та офіційних запитів від установ. Для населення тепло ввімкнуть, коли середньодобова температура опуститься нижче +8°C.

У Миргородській громаді опалювальний сезон орієнтовно стартує з 15 жовтня. Міський голова Сергій Соломаха повідомив, що тепло спершу буде подане соціальним об’єктам, а далі, залежно від температури, підключатимуть житловий фонд. Деякі громади розглядають подачу тепла окремим лікарням та дитсадкам за відповідними зверненнями керівників установ. Минулоріч сезон розпочався 1 листопада.

Отже, регіон готовий до початку опалювального сезону 2025 року в Полтавській області та забезпечення опалення соціальних закладів і підприємств.

Джерело: Суспільне

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: названо адресу, де можна знайти підтримку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.