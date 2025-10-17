Регион готов к началу отопительного сезона 2025 года в Полтавской области и обеспечению отопления социальных учреждений и предприятий.

Начало отопительного сезона 2025 года в Полтавской области началось в Чутовском обществе с 15 октября 2025 года, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято исполнительным комитетом поселкового совета, информируют на официальной странице. Теплоснабжение сначала будет подано в учебные заведения, бюджетные учреждения, организации и предприятия.

При повышении среднесуточной температуры воздуха выше +8°C во время сезона возможно ограничение работы котлов и топочных. Вопрос подачи тепла в жилые дома пока не рассматривается.

Однако в большинстве других общин области отопительный сезон еще не начали. Как пояснил заместитель гендиректора "Полтаватеплоэнерго" Игорь Процай, нынешний температурный режим позволяет удержаться от старта подачи тепла. При необходимости или по обращениям медицинских учреждений отопление можно подать отдельно, поскольку котельных в регионе достаточно.

В Лубнах подачу теплоносителя также не приступили. Младший специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Евгений Якименко отметил, что решение будет приниматься в зависимости от погодных условий и официальных запросов от учреждений. Для населения тепло включится, когда среднесуточная температура опустится ниже +8°C.

В Миргородской общине отопительный сезон ориентировочно стартует с 15 октября. Мэр Сергей Соломаха сообщил, что тепло сначала будет подано социальным объектам, а дальше, в зависимости от температуры, будут подключать жилищный фонд. Некоторые общины рассматривают подачу тепла отдельным больницам и детсадам за соответствующими обращениями руководителей учреждений. В прошлом году сезон начался 1 ноября.

Следовательно, регион готов к началу отопительного сезона 2025 года в Полтавской области и обеспечению отопления социальных учреждений и предприятий.

Источник: Суспільне

