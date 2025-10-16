Все більше підприємств відкривають двері для пенсіонерів, які хочуть залишатися активними, тож знайти роботу в Полтавській області стає простіше.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області дає шанс знайти не лише заробіток, а й залишатися соціально активним, повідомляє Politeka.

Серед доступних варіантів на сайті work.ua є робота для пенсіонерівна в Полтавській області на виробництві, у сфері охорони та транспорту. Кожна з пропозицій має свої переваги, тож розглянемо їх детальніше.

Підприємство «Люпен Груп» запрошує на посаду робітника виробничої лінії із зарплатою 18 000. Вимоги до кандидатів прості: потрібні фізично здорові люди без судимостей, можна без досвіду. Компанія готова навчати прямо на місці.

Працівники мають офіційне працевлаштування, забезпечуються водовідштовхуючим спецодягом, а заробітну плату отримують вчасно. Графік передбачає восьмигодинну зміну п’ять днів на тиждень, субота і неділя вихідні.

Серед обов’язків може бути вивантаження ящиків із живою птицею, навішування на лінію забою, потрошіння, сортування продукції чи перевезення піддонів між ділянками.

Ще одна пропозиція стосується служби безпеки. Готельно-ресторанна мережа «Еверест» шукає охоронців із оплатою від 12 000 до 15 000 залежно від кількості змін. Ця робота для пенсіонерів у Полтавській області проходить за вахтовим методом.

Вимоги мінімальні: відсутність шкідливих звичок і охайний вигляд. Обов’язки стандартні: забезпечення порядку, контроль доступу на територію і збереження майна.

Ще один варіант - посада водія на маніпулятор із зарплатою від 10 000 до 30 000. Вакансія відкрита для відповідальних і уважних людей, які мають водійське посвідчення категорії СЕ.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: названо адресу, де можна знайти підтримку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.