Все больше предприятий открывают двери для пенсионеров, которые хотят оставаться активными, и найти работу в Полтавской области становится проще.

Работа для пенсионеров в Полтавской области позволяет найти не только заработок, но и оставаться социально активным, сообщает Politeka.

Среди доступных вариантов на сайте work.ua есть работа для пенсионеров в Полтавской области на производстве, в сфере охраны и транспорта. Каждое из предложений имеет свои преимущества и рассмотрим их подробнее.

Предприятие «Люпен Групп» приглашает на должность рабочего производственной линии с зарплатой 18 000. Требования к кандидатам просты: нужны физически здоровые люди без судимостей, можно без опыта. Компания готова обучать прямо на месте.

Работники имеют официальное трудоустройство, снабжаются водоотталкивающей спецодеждой, а заработную плату получают вовремя. График предусматривает восьмичасовую смену пять дней в неделю, субботу и воскресенье по выходным.

Среди обязанностей может быть выгрузка ящиков с живой птицей, навеска на линию убоя, потрошение, сортировка продукции или перевозка поддонов между участками.

Еще одно предложение касается службы безопасности. Гостинично-ресторанная сеть «Эверест» ищет охранников с оплатой от 12 000 до 15 000 в зависимости от количества смен. Эта работа для пенсионеров в Полтавской области проходит по вахтенному методу.

Требования минимальны: отсутствие вредных привычек и аккуратный вид. Обязанности стандартные: обеспечение порядка, контроль доступа на территорию и сохранность имущества.

Еще один вариант – должность водителя на манипулятор с зарплатой от 10 000 до 30 000. Вакансия открыта для ответственных и внимательных людей, имеющих водительское удостоверение категории СЭ.

