Підвищення тарифів на воду в Полтавській області торкнеться лише частини споживачів.

Підвищення тарифів на воду в Полтавській області планується для окремих категорій абонентів комунального підприємства «Полтаватеплоенерго», повідомляє Politeka.

Зараз проєкт рішення перебуває на розгляді депутатів обласної ради та ще не ухвалений.

Документ передбачає, що мешканці, які користуються централізованим теплопостачанням та гарячою водою, не відчують змін — їхні тарифи залишаються на рівні 2021 року. Натомість нові ціни стосуються бюджетних установ, релігійних організацій та інших юридичних структур.

Зокрема, пропонується встановити одноставковий тариф на теплову енергію на рівні 3 568,65 грн/Гкал, що перевищує діючий рівень на 6,1–6,2 %. Для двоставкових тарифів умовно-змінна частина для бюджетних установ та інших організацій становитиме 2 916,74 грн/Гкал (зростання 1,7 %), а умовно-постійна складова коливатиметься від 181 021,07 до 181 741,32 грн. Для релігійних структур постійна частина становитиме 175 117,09 грн, що відповідає підвищенню на 15,8–17,7 %.

Ціна гарячої води для населення залишиться незмінною — 118,66 грн/куб. м, тоді як бюджетні установи сплачуватимуть 220,94 грн/куб., інші організації — 220,86 грн/куб., що на 8,2–8,4 % більше поточного рівня. Окрім того, тариф на транспортування теплової енергії для ліцензіатів зросте майже на 41 %, до 509,72 грн/Гкал.

У разі ухвалення проєкту нові тарифи набудуть чинності з 1 жовтня 2025 року та діятимуть до 30 вересня 2026 року. Отже, підвищення тарифів на воду в Полтавській області торкнеться лише частини споживачів, залишаючи населення захищеним від збільшення витрат на оплату гарячої води та тепла.

