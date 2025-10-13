Благодійна організація «Карітас Полтава» оголосила про старт реєстрації на отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, пише Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні організації у Фейсбук.
Ініціатива реалізується в межах проєкту «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України» і спрямована на підтримку новоприбулих ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах через воєнні дії.
Безкоштовні продукти у Полтаві можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які переїхали до приймаючої громади не пізніше ніж 60 днів тому та відповідають хоча б одному з визначених критеріїв вразливості. Серед таких категорій:
- люди з інвалідністю 1, 2 або 3 групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства;
- особи з важкими хронічними захворюваннями, що потребують постійного лікування чи догляду;
- громадяни віком від 60 років і старше;
- самотні матері або батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей чи недієздатних осіб;
- багатодітні родини, у яких виховується троє або більше дітей віком до 18 років;
- вагітні жінки та матері, які виховують дітей віком до 3 років;
- домогосподарства, що втратили джерело доходу через воєнні дії.
Реєстрація на отримання транзитних безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві відбувається за адресою: вулиця Пилипа Орлика, будинок 20/1. Прийом заявників здійснюється щодня з 9:00 до 18:00.
Представники «Карітас Полтава» закликають усіх, хто відповідає умовам програми, не зволікати з реєстрацією, оскільки допомога покликана підтримати саме тих, хто опинився в найбільш уразливому становищі одразу після переїзду.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: названо адресу, де можна знайти підтримку.
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.