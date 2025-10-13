Реєстрація на отримання транзитних безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві відбувається у центрі благодійного фонду.

Благодійна організація «Карітас Полтава» оголосила про старт реєстрації на отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації у Фейсбук.

Ініціатива реалізується в межах проєкту «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України» і спрямована на підтримку новоприбулих ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах через воєнні дії.

Безкоштовні продукти у Полтаві можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які переїхали до приймаючої громади не пізніше ніж 60 днів тому та відповідають хоча б одному з визначених критеріїв вразливості. Серед таких категорій:

люди з інвалідністю 1, 2 або 3 групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства;

особи з важкими хронічними захворюваннями, що потребують постійного лікування чи догляду;

громадяни віком від 60 років і старше;

самотні матері або батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей чи недієздатних осіб;

багатодітні родини, у яких виховується троє або більше дітей віком до 18 років;

вагітні жінки та матері, які виховують дітей віком до 3 років;

домогосподарства, що втратили джерело доходу через воєнні дії.

Реєстрація на отримання транзитних безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві відбувається за адресою: вулиця Пилипа Орлика, будинок 20/1. Прийом заявників здійснюється щодня з 9:00 до 18:00.

Представники «Карітас Полтава» закликають усіх, хто відповідає умовам програми, не зволікати з реєстрацією, оскільки допомога покликана підтримати саме тих, хто опинився в найбільш уразливому становищі одразу після переїзду.

