Повномасштабна війна змусила тисячі українців залишити рідні домівки та шукати безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області.

Безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області надається завдяки кільком державним та волонтерським ініціативам, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі Міністерства розвитку громад і територій України, безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області надають як звичайні громадяни, так і приватні, комунальні та державні установи.

Це може бути кімната у квартирі небайдужої родини або спеціально облаштоване приміщення у місцях компактного поселення. Щоб дізнатися про наявність вільних місць, зручно скористатися платформою «Там, де вас чекають».

Вона допомагає отримати інформацію про кількість доступних прихистків у регіоні, наявність вільних місць та контакти власників чи відповідальних осіб.

Держава також створила окремий ресурс «Прихисток», який працює як онлайн-майданчик для пошуку безкоштовного житла для переселенців у Полтавській обалсті.

Користувач заходить на сайт, обирає Україну та потрібну область, вводить дані про склад сім’ї й кількість людей, після чого переглядає доступні пропозиції. Якщо варіант підходить, можна напряму зв’язатися з власником.

Окрім державних рішень, є волонтерський сервіс «Допомагай». Він функціонує за подібним принципом і дозволяє для ВПО знайти прихисток, орієнтуючись на пропозиції від людей та організацій, які готові допомогти.

Велику роль у наданні допомоги відіграють і місцеві адміністрації. Обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування пропонують ВПО соціальне приміщення у місцях компактного поселення.

Потрапити туди можна, повідомивши про потребу під час евакуації, звернувшись у гуманітарний штаб після прибуття чи зателефонувавши на гарячі лінії місцевої влади.

