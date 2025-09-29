Полномасштабная война заставила тысячи украинцев покинуть родительский дом и искать бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области.

Бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области предоставляется по нескольким государственным и волонтерским инициативам, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины, бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области предоставляют как обычные граждане, так и частные, коммунальные и государственные учреждения.

Это может быть комната в квартире небезразличной семьи или специально обустроенное помещение в местах компактного поселения. Чтобы узнать наличие свободных мест, удобно воспользоваться платформой «Там, де вас чекають».

Она помогает получить информацию о количестве доступных приютов в регионе, о наличии свободных мест и контактах владельцев или ответственных лиц.

Государство также создало отдельный ресурс «Прихисток», которое работает как онлайн-площадка для поиска бесплатного жилья для переселенцев в Полтавской области.

Пользователь заходит на сайт, выбирает Украину и нужную область, вводит данные о составе семьи и количестве людей, после чего просматривает доступные предложения. Если вариант подходит, можно напрямую связаться с владельцем.

Кроме государственных решений есть волонтерский сервис «Допомагай». Он функционирует по подобному принципу и позволяет для ВПЛ найти убежище, ориентируясь на предложения от людей и организаций, готовых помочь.

Большую роль в оказании помощи играют и местные администрации. Областные военные администрации и органы местного самоуправления предлагают ВПЛ социальное помещение в местах компактного поселения.

Попасть туда можно, сообщив о необходимости во время эвакуации, обратившись в гуманитарный штаб по прибытии или позвонив по горячим линиям местных властей.

