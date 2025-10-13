Благотворительная организация «Каритас Полтава» объявила о старте регистрации на получение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, пишет Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении организации в Фейсбуке.
Инициатива реализуется в рамках проекта «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины» и направлена на поддержку вновь прибывших ВПЛ, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за военных действий.
Бесплатные продукты в Полтаве могут получить внутренне перемещенные лица, которые переехали в принимающее общество не позднее 60 дней назад и отвечают хотя бы одному из определенных критериев уязвимости. Среди таких категорий:
- люди с инвалидностью 1, 2 или 3 группы, а также имеющие инвалидность с детства;
- лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, требующие постоянного лечения или ухода;
- граждане в возрасте от 60 лет и старше;
- одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей или недееспособных лиц;
- многодетные семьи, в которых воспитывается трое или более детей младше 18 лет;
- беременные женщины и матери, воспитывающие детей в возрасте до 3 лет;
- домохозяйства, потерявшие источник дохода из-за военных действий.
Регистрация на получение транзитных бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве происходит по адресу: улица Филиппа Орлика, дом 20/1. Прием заявителей осуществляется ежедневно с 9:00 до 18:00.
Представители «Каритас Полтава» призывают всех, кто отвечает условиям программы, не медлить с регистрацией, поскольку помощь призвана поддержать именно тех, кто оказался в наиболее уязвимом положении сразу после переезда.
