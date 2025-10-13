Регистрация на получение транзитных бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве проходит в центре благотворительного фонда.

Благотворительная организация «Каритас Полтава» объявила о старте регистрации на получение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации в Фейсбуке.

Инициатива реализуется в рамках проекта «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины» и направлена ​​на поддержку вновь прибывших ВПЛ, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за военных действий.

Бесплатные продукты в Полтаве могут получить внутренне перемещенные лица, которые переехали в принимающее общество не позднее 60 дней назад и отвечают хотя бы одному из определенных критериев уязвимости. Среди таких категорий:

люди с инвалидностью 1, 2 или 3 группы, а также имеющие инвалидность с детства;

лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, требующие постоянного лечения или ухода;

граждане в возрасте от 60 лет и старше;

одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей или недееспособных лиц;

многодетные семьи, в которых воспитывается трое или более детей младше 18 лет;

беременные женщины и матери, воспитывающие детей в возрасте до 3 лет;

домохозяйства, потерявшие источник дохода из-за военных действий.

Регистрация на получение транзитных бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве происходит по адресу: улица Филиппа Орлика, дом 20/1. Прием заявителей осуществляется ежедневно с 9:00 до 18:00.

Представители «Каритас Полтава» призывают всех, кто отвечает условиям программы, не медлить с регистрацией, поскольку помощь призвана поддержать именно тех, кто оказался в наиболее уязвимом положении сразу после переезда.

