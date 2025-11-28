Новая система оплаты за проезд во Львовской области уменьшает использование наличных денег, сокращает очереди при посадке и повышает эффективность перевозок.

Новая система оплаты за проезд во Львовской области вводит современные цифровые методы расчета для жителей Дрогобыча, сообщает Politeka.

С 10 октября 2025 года пассажиры могут оплачивать билеты через QR-коды в салонах автобусов с помощью приложения EasyPay. После сканирования кода пользователь выбирает необходимый тариф и подтверждает оплату. Приобретенные билеты автоматически валидируются, что ускоряет посадку и делает процесс более комфортным.

Кроме QR-кода система поддерживает расчет банковским носителем или через "Карту Дрогобычанина". Благодаря обновленным тарифам, держатели карты платят 15 гривен за поездку, при использовании банковского носителя - 18, а наличными - 20 гривен.

"Карту Дрогобычанина" можно приобрести в сети магазинов «Семь 23». С момента запуска сервиса ее оформили уже 427 жителей области, и это количество постоянно растет. Специалисты также отмечают, что такая карта позволяет украинцам избегать переплат и делает передвижение по городу проще и выгоднее.

Чтобы использовать этот QR-код, пассажиру следует установить EasyPay на смартфон, выбрать город Дрогобыч и активировать сканер для считывания кода в автобусе. После этого остается выбрать количество билетов и завершить оплату – они сразу становятся действительными.

Новая система оплаты за проезд во Львовской области уменьшает использование наличных денег, сокращает очереди при посадке и повышает эффективность перевозок. Она создает условия для цифрового контроля расчета и повышает общий комфорт поездок для жителей, а также гостей города.

