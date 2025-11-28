Украинцы смогут получить денежную помощь для ВПЛ в Запорожской области на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в зимний период, пишет Politeka.net.
О реализации программы сообщает БФ "Каритас Украина".
По имеющейся информации, в рамках проекта под названием Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме 2025-2026 годов планируется предоставление финансовой и материальной поддержки гражданам, оказавшимся в сложных условиях. Этот проект направлен на обеспечение людей средствами для оплаты коммунальных услуг в зимний период, а также закупку твердого топлива для обогрева домохозяйств.
Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области предусмотрена не для всех категорий населения, а только для тех групп, наиболее пострадавших или находящихся в ситуации повышенной уязвимости.
Поддержку смогут получить следующие категории:
- Уязвимые группы местного населения, пострадавшие в результате агрессии РФ.
- Внутри перемещенные лица.
- Граждане, временно проживающие в несобственном доме и нуждающиеся в дополнительных ресурсах для подготовки к холодному времени года.
Размер финансовой поддержки не будет превышать 19,4 тысяч гривен на одно домохозяйство. Полученные средства можно использовать исключительно на оплату коммунальных услуг, связанных с отоплением, таких как электроснабжение, газоснабжение и централизованное отопление, а также на приобретение твердого топлива для индивидуального обогрева.
Помимо финансовой помощи проект предусматривает возможность предоставления гражданам твердого топлива в определенных объемах. Речь идет о таких нормах обеспечения:
- 7,51 кубических составных дров, что в пересчете составляет примерно 5,26 кубических метров.
- 3,44 тонны топливных брикетов.
Эти объемы рассчитаны таким образом, чтобы покрыть потребность одного домохозяйства в тепловой энергии на уровне 14,37 гигакалорий в течение всего зимнего периода.
