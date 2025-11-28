Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области предусмотрена не для всех категорий населения.

Украинцы смогут получить денежную помощь для ВПЛ в Запорожской области на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в зимний период, пишет Politeka.net.

О реализации программы сообщает БФ "Каритас Украина".

По имеющейся информации, в рамках проекта под названием Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме 2025-2026 годов планируется предоставление финансовой и материальной поддержки гражданам, оказавшимся в сложных условиях. Этот проект направлен на обеспечение людей средствами для оплаты коммунальных услуг в зимний период, а также закупку твердого топлива для обогрева домохозяйств.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области предусмотрена не для всех категорий населения, а только для тех групп, наиболее пострадавших или находящихся в ситуации повышенной уязвимости.

Поддержку смогут получить следующие категории:

Уязвимые группы местного населения, пострадавшие в результате агрессии РФ.

Внутри перемещенные лица.

Граждане, временно проживающие в несобственном доме и нуждающиеся в дополнительных ресурсах для подготовки к холодному времени года.

Размер финансовой поддержки не будет превышать 19,4 тысяч гривен на одно домохозяйство. Полученные средства можно использовать исключительно на оплату коммунальных услуг, связанных с отоплением, таких как электроснабжение, газоснабжение и централизованное отопление, а также на приобретение твердого топлива для индивидуального обогрева.

Помимо финансовой помощи проект предусматривает возможность предоставления гражданам твердого топлива в определенных объемах. Речь идет о таких нормах обеспечения:

7,51 кубических составных дров, что в пересчете составляет примерно 5,26 кубических метров.

3,44 тонны топливных брикетов.

Эти объемы рассчитаны таким образом, чтобы покрыть потребность одного домохозяйства в тепловой энергии на уровне 14,37 гигакалорий в течение всего зимнего периода.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Запорожье: какие базовые товары взлетели в цене.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожье: когда заработают батареи в домах.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Запорожье: как изменятся цены на базовый товар.