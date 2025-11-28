Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах включает компенсации за разрушенные дома и материальную поддержку для оплаты аренды.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах уже поступает пожилым людям, которые остались без жилья из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Местные власти организуют процесс, обеспечивают временные квартиры и сопровождение для тех, кто нуждается в восстановлении быта.

Пенсионеры могут получить место в модульном городке, где созданы условия для безопасного проживания и стабилизации повседневной жизни. Департамент социальной защиты населения принимает документы, проверяет информацию и формирует очереди размещения.

Подать заявку можно по адресу ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Сотрудники помогают подготовить пакет документов и объясняют порядок оформления. Для регистрации необходимы паспорт, идентификационный код и справка ВПЛ. В случае обращения семьи, данные каждого члена вносятся в одну заявку.

Поселок создан для восстановления быта и предоставления социальной поддержки в спокойной среде. Кроме жилья предусмотрены выплаты: гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах включает компенсации за разрушенные дома и материальную поддержку для оплаты аренды.

Эта инициатива позволяет людям, потерявшим жилье, вернуться к привычному ритму жизни и получить необходимую поддержку.

Также, в Сумской области люди могут получить денежную поддержку.

По-прежнему право на получение финпомощи имеют ветераны, чьи дома были разрушены или повреждены из-за боевых действий или осталось на временно оккупированных территориях. Эта категория граждан может воспользоваться компенсацией для аренды нового жилья в безопасных регионах.

