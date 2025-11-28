Ограничение движения транспорта в Киеве введено из-за масштабных работ, однако неудобства будут продолжаться лишь несколько дней, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в КГГА.

В период с 28 по 30 ноября в столице частично будут ограничили проезд транспорта по улице Верховинной, расположенной в Святошинском районе украинской столицы.

Об ограничении движения транспорта в Киеве предупредили в коммунальной корпорации Киевавтодор и добавили, что на указанном участке будут проводиться плановые ремонтные работы, направленные на улучшение состояния дорожного покрытия и повышение безопасности передвижения.

Ограничения движения транспорта в Киеве будут касаться отрезка дороги от Кольцевой дороги до улицы Федора Кричевского. Именно на этом промежутке специалисты будут осуществлять текущий ремонт, предусматривающий восстановление дорожного полотна, укрепление проблемных участков и проведение профилактических мероприятий, необходимых для предотвращения дальнейших повреждений.

В Киевавтодоре отмечают, что работы будут зависеть от погодных условий, ведь выполнить их качественно возможно только при благоприятной температуре и отсутствии осадков. При необходимости график может корректироваться, однако запланирован именно трехдневный период.

Коммунальная корпорация просит водителей и жителей района заранее учитывать временные ограничения, планируя свои маршруты. Также в ведомстве извиняются за возможные неудобства и подчеркивают, что ремонт является важной частью подготовки дорожной инфраструктуры к зимнему периоду, что должно обеспечить бесперебойный и безопасный проезд на дорогах столицы в будущем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: предоставлена ​​инструкция по оформлению выплат.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: украинцам раскрыли, что известно о нехватке товаров.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Киевской области: кто может рассчитывать на помощь.