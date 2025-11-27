Получить денежную помощь для пенсионеров в Киевской области можно только при соблюдении всех установленных правил и условий.

В Киевской области пенсионеры из отдельных категорий граждан могут получить государственную денежную помощь в питании, сообщает Politeka.

Выплата предусмотрена Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» и предоставляется в качестве компенсации за питание для определенных групп населения.

На получение помощи могут претендовать граждане, потерпевшие последствия Чернобыльской аварии или других ядерных инцидентов. В частности, это участники ликвидации аварий на ЧАЭС и других ядерных объектах 1 и 2 категории, а также лица, подвергшиеся воздействию радиации и имеющие официальный статус пострадавших категории 1 или 2.

Оформить денежную помощь пенсионерам в Киевской области можно в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины, через портал «Действие» или с помощью уполномоченных представителей местных советов и центров предоставления административных услуг. Для этого следует подать заявление с копией удостоверения участника ликвидации аварии или потерпевшего от Чернобыльской катастрофы и копию справки о присвоении регистрационного номера налогоплательщика или данные по паспорту.

Решение о компенсации принимается в течение десяти дней после получения всех документов. Выплаты могут отказать, если документы не полны, заявитель сменил место регистрации или потерял статус участника ликвидации аварии на ЧАЭС или категорию потерпевшего от Чернобыльской катастрофы.

Получить денежную помощь для пенсионеров в Киевской области можно только при соблюдении всех установленных правил и условий.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: базовый товар оказался под угрозой.

Также Politeka писала, Пенсия в Киевской области: ПФУ обвинил женщину в беспричинном получении 125 тысяч гривен, суд вынес решение.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда можно обратиться.