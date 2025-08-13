Детальнішу інформацію щодо роботи для пенсіонерів у Києві можна отримати у авторів оголошень.

Prosto-Vorota шукає водія для доставки комплектуючих для воріт. Заробітна плата становить 38 000–45 000 грн. Потрібні кандидати з водійськими правами категорії C для управління вантажним автомобілем Atego.

Доставка товарів відбувається по Києву та області, а раз на тиждень передбачена поїздка за межі регіону. Робота розрахована на повну зайнятість, компанія готова розглянути студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю. Графік: Пн-Пт 08:30–18:00, Сб 08:30–15:00, неділя — вихідний.

У мережі супермаркетів «Сільпо» пропонують вакансію продавця з оплатою від 23 455 до 33 317 грн залежно від кількості відпрацьованих годин. Обов’язки включають обслуговування гостей, викладку товарів, контроль якості продукції та термінів придатності.

Досвід не обов’язковий — компанія забезпечує навчання онлайн та підтримку команди. Працівникам надають офіційне працевлаштування, гнучкий графік, страхування життя, спеціальні пропозиції від Fozzy Group, тренінги та бонуси у вигляді знижок на продукти.

Також запрошують двірника на об’єкти нерухомості в Києві. Заробітна плата — 12 450–16 600 грн, залежно від графіка. Робота включає вологе та сухе прибирання, а також підтримання чистоти і порядку на території. Графік 2/2 із зміною з 08:00 до 20:00, з можливістю коригування. Компанія приймає студентів та пенсіонерів.

