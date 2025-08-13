Более подробную информацию о работе для пенсионеров в Киеве можно получить у авторов объявлений.

Работа для пенсионеров в Киеве доступна в нескольких компаниях столицы.

Актуальные вакансии размещает сайт work.ua.

Prosto-Vorota ищет водителя для доставки комплектующих для ворот. Заработная плата составляет 38000-45000 грн. Нужны кандидаты с водительскими правами категории C для управления грузовым автомобилем Atego.

Доставка товаров производится по Киеву и области, а раз в неделю предусмотрена поездка за пределы региона. Работа рассчитана на полную занятость, компания готова рассмотреть студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью. График: Пн-Пт 08:30–18:00, Сб 08:30–15:00, воскресенье – выходной.

В сети супермаркетов «Сільпо» предлагают вакансию продавца с оплатой от 23455 до 33317 грн в зависимости от количества отработанных часов. Обязанности включают обслуживание гостей, выкладку товаров, контроль качества продукции и сроки годности.

Опыт не обязателен — компания обеспечивает обучение онлайн и поддержку команды. Работникам предоставляют официальное трудоустройство, гибкий график, страхование жизни, спецпредложения от Fozzy Group, тренинги и бонусы в виде скидок на продукты.

Также приглашают дворника на объекты недвижимости в Киеве. Заработная плата – 12 450–16 600 грн, в зависимости от графика. Работа включает влажную и сухую уборку, а также поддержание чистоты и порядка на территории. График 2/2 с изменением с 08:00 до 20:00, с возможностью корректировки. Компания принимает студентов и пенсионеров.

Для всех вакансий предлагается стабильная оплата, дружелюбный коллектив и возможность долгосрочного трудоустройства. Более подробную информацию о работе для пенсионеров в Киеве можно получить у авторов объявлений.

