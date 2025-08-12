Обмеження руху в Києві є тимчасовими й покликані зменшити затори та забезпечити безпечний проїзд під час ремонту.

Обмеження руху в Києві запроваджують із 14 серпня на мосту через річку Десенка у зв’язку з ремонтними роботами, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

У експериментальному режимі, у співпраці з Патрульною поліцією міста, організовано реверсний рух для оптимізації транспортного потоку під час виконання робіт.

Реверсне пересування працюватиме за таким графіком: у ранкові години буде відкрито три смуги з лівого на правий берег і одна смуга у зворотному напрямку. Орієнтовно з 14:00 три смуги будуть працювати до лівого берега, а одна — до правого. У вихідні дні пересування організують із двома смугами в кожен бік.

Патрульні поліцейські будуть стежити за дотриманням нового режиму руху в перші дні впровадження змін. У Департаменті транспортної інфраструктури закликають усіх водіїв уважно слідкувати за дорожніми знаками, дотримуватися правил і планувати маршрути з урахуванням запроваджених обмежень.

Обмеження руху в Києві є тимчасовими й покликані зменшити затори та забезпечити безпечний проїзд під час ремонту мосту. Важливо враховувати нові умови для комфортного пересування містом у цей період.

До слова, із 28 липня і до 1 жовтня також частково закрито частину Голосіївського проспекту. На першому етапі ремонту комунальники працюватимуть на парному боці проспекту, між провулком Ужгородським та Виставковою. Тут оновлюють покриття тротуарів, що також вплине на пересування пішоходів.

Ще одне нововведення стосується території поблизу станції метро Лук’янівська. Тут водії можуть зіткнутися з ускладненнями більш ніж на місяць.

