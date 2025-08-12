Ограничения движения в Киеве временные и призваны уменьшить пробки и обеспечить безопасный проезд во время ремонта.

Ограничение движения в Киеве вводится с 14 августа на мосту через реку Десенко в связи с ремонтными работами, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

В экспериментальном режиме, в сотрудничестве с Патрульной полицией города, организовано реверсное движение по оптимизации транспортного потока во время выполнения работ.

Реверсное передвижение будет работать по следующему графику: в утренние часы будут открыты три полосы с левого на правый берег и одна полоса в обратном направлении. Ориентировочно с 14:00 три полосы будут работать до левого берега, а одна – до правого. В выходные дни передвижение организуют с двумя полосами в любую сторону.

Патрульные полицейские будут следить за соблюдением нового режима движения в первые дни введения изменений. В Департаменте транспортной инфраструктуры призывают всех водителей внимательно следить за дорожными знаками, соблюдать правила и планировать маршруты с учетом введенных ограничений.

Ограничения движения в Киеве временные и призваны уменьшить пробки и обеспечить безопасный проезд во время ремонта моста. Важно учитывать новые условия для комфортного передвижения по городу в этот период.

К слову, с 28 июля и по 1 октября также частично закрыта часть Голосеевского проспекта. На первом этапе ремонта коммунальщики будут работать на стороне проспекта, между переулком Ужгородским и Выставочной. Здесь обновляют покрытие тротуаров, что также повлияет на передвижение пешеходов.

Еще одно нововведение касается территории вблизи станции метро Лукьяновская. Здесь водители могут столкнуться с осложнениями более месяца.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать