Місцевим мешканцям варто знати про введення обмежень руху в Києві, щоб мінімізувати незручності під час пересування містом.

Обмеження руху в Києві передбачає, що в місті проходитиме низка ремонтів, через які частково перекриють кілька важливих вулиць, повідомляє Politeka.

Як інформують у КК «Київавтодор», це означає, що водіям та пішоходам доведеться підлаштовувати свої маршрути і витрачати трохи більше часу на дорогу. Міська влада заздалегідь попереджає про терміни і закликає враховувати ці зміни під час планування поїздок.

Обмеження руху в Києві стартувало 4 серпня. Протягом чотирьох днів, з 8:00 до 20:00, буде частково перекрито вулицю Остафія Дашкевича на відрізку від Князя Романа Мстиславича до Чорних Запорожців. Тут дорожники з Дніпровського району оновлюватимуть нижній шар асфальтобетонного покриття.

У КК «Київавтодор» просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і заздалегідь обирати альтернативні маршрути. Проте, це не єдина ділянка, де діятиме обмеження руху в Києві.

Із 28 липня і до 1 жовтня буде частково закрито частину Голосіївського проспекту. На першому етапі ремонту комунальники працюватимуть на парному боці проспекту, між провулком Ужгородським та Виставковою. Тут оновлюють покриття тротуарів, що також вплине на пересування пішоходів.

Суттєві зміни торкнуться і Шевченківського району. З 24 липня почалися ремонтні заходи на Глибочицькому проїзді. Через це відрізок від Січових Стрільців до Глибочицької буде частково перекритий. Дорожники ремонтують покриття, а завершення заплановане на 31 серпня.

Ще одне нововведення стосується території поблизу станції метро Лук’янівська. Тут водії можуть зіткнутися з ускладненнями більш ніж на місяць. Роботи проводяться у рамках поточного ремонту, який має поліпшити якість дороги.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.