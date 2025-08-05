Новий графік поїздів у Львівській області передбачає, що в серпні "Укрзалізниця" запускає додаткові рейси зі Львова до Ворохти, повідомляє Politeka.

Як інформують в пресслужбі компанії, пасажири можуть розраховувати на зручні зупинки, вечірній та ранковий час відправлення, а також доступні квитки в різних класах вагонів.

Новий графік поїздів у Львівській області охоплює додаткові сполучення між Львовом та Ворохтою, щоб забезпечити більше можливостей для мандрівників у серпні. За словами "Укрзалізниці", до кінця місяця буде курсувати два маршрути з розширеним розкладом.

Отже, №414/413 курсуватиме 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 та 16 серпня. Відправлення з нашого облцентру заплановане на 23:29, а прибуття до кінцевої станції відбудеться о 05:30. У дорозі передбачені зупинки на станціях Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірна, Делятин, Яремче і Татарів-Буковель.

У складі поїзда будуть вагони різного класу: плацкарт, купе і СВ. Рух у зворотному напрямку забезпечуватиме регіональний №783/784. Він вирушатиме з Ворохти 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 і 17 серпня. Час відправлення з Ворохти о 06:20, прибуття до культурної столиці країни заплановане на 12:15.

Зворотний маршрут охоплює ті самі зупинки: Татарів-Буковель, Яремче, Делятин, Надвірна, Івано-Франківськ, Галич та Ходорів. Залізнична компанія окремо уточнює, що новий графік поїзді у Львівській області передбачає вагони не тільки плацкарт та купе, а й СВ з сидячими місцями.

Проте пасажирам слід знати, що на ці рейси не передбачено продажу постільної білизни. Квитки на обидва напрямки вже доступні. Придбати їх можна через застосунок "Укрзалізниці", на офіційному сайті booking.uz.gov.ua або безпосередньо в касах вокзалів.

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