Новый график поездов во Львовской области предусматривает, что в августе "Укрзалізниця" запускает дополнительные рейсы из Львова в Ворохту, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе компании, пассажиры могут рассчитывать на удобные остановки, вечернее и утреннее время отправления, а также доступные билеты в разных классах вагонов.

Новый график поездов во Львовской области включает дополнительные сообщения между Львовом и Ворохтой, чтобы обеспечить больше возможностей для путешественников в августе. По словам "Укрзалізниці", до конца месяца будет курсировать два маршрута с расширенным расписанием.

Следовательно, №414/413 будет курсировать 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 августа. Отправление из нашего облцентра запланировано на 23:29, а прибытие в конечную станцию состоится в 05:30. В пути предусмотрены остановки на станциях Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворная, Делятин, Яремче и Татаров-Буковель.

В составе поезда будут вагоны разного класса: плацкарт, купе и СВ. Движение в обратном направлении будет обеспечивать региональное №783/784. Он будет отправляться из Ворохты 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 и 17 августа. Время отправления из Ворохты в 06:20 прибытие в культурную столицу страны запланировано на 12:15.

Обратный маршрут охватывает те же остановки: Татаров-Буковель, Яремче, Делятин, Надворная, Ивано-Франковск, Галич и Ходоров. Железнодорожная компания отдельно уточняет, что новый график поезда во Львовской области предусматривает вагоны не только плацкарт и купе, но и СВ с сидячими местами.

Однако пассажирам следует знать, что на эти рейсы не предусмотрена продажа постельного белья. Билеты на оба направления уже доступны. Приобрести их можно через приложение "Укрзалізниці", на официальном сайте booking.uz.gov.ua или непосредственно в кассах вокзалов.

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