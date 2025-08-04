Така ініціатива є частиною нової системи оплати проїзду у Київській області, що спрямована на полегшення пересування.

Нова система оплати проїзду у Київській області може бути доступна для жителів Бучанської громади, які отримають нові транспортні картки, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба Бучанської міської ради.

У Бучанській громаді наразі триває прийом документів для оформлення нових транспортних карток, які надають безкоштовний проїзд в автобусах комунального підприємства «БТС».

Отримати картку можуть особи з І та ІІ групою інвалідності, у тому числі внаслідок війни, учасники бойових дій і ветерани служби, батьки загиблих військових, постраждалі учасники Революції Гідності, діти з інвалідністю або з багатодітних родин, пенсіонери за віком, ветерани органів внутрішніх справ, пожежної охорони, спецслужб та інших структур, а також інші категорії згідно з чинним законодавством.

Оформлення транспортної картки безкоштовне, а сама картка є персоніфікованою. Передача її іншим особам суворо заборонена. Подати необхідні документи можна у будь-якому старостаті громади. Для цього необхідно звернутися до Управління соціальної політики Бучанської міської ради або безпосередньо до старостату відповідного округу.

У пресслужбі міськради нагадують, що усі контактні номери для зв’язку розміщені на інфографіці, тож мешканцям рекомендують не втрачати можливості та оформити свою пільгову картку вже сьогодні. Така ініціатива є частиною нової системи оплати проїзду у Київській області, що спрямована на полегшення пересування пільгових категорій громадян у місцевому транспорті.

Жителям варто подбати про це заради свого комфорту.

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