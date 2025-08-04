Такая инициатива является частью новой системы оплаты проезда в Киевской области, направленной на облегчение передвижения.

Новая система оплаты проезда в Киевской области может быть доступна жителям Бучанского общества, которые получат новые транспортные карты, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба Бучанского городского совета.

В Бучанской общине продолжается прием документов для оформления новых транспортных карточек, которые предоставляют бесплатный проезд в автобусах коммунального предприятия «БТС».

Получить карточку могут лица с I и II группой инвалидности, в том числе в результате войны, участники боевых действий и ветераны службы, родители погибших военных, пострадавшие участники Революции Достоинства, дети с инвалидностью или из многодетных семей, пенсионеры по возрасту, ветераны органов внутренних дел, а также пожарной охраны, спец.

Оформление транспортной карты бесплатно, а сама карта персонифицирована. Передача ее другим лицам строго воспрещена. Подать необходимые документы можно в любом старостате общества. Для этого необходимо обратиться в Управление социальной политики Бучанского городского совета или непосредственно к старостату соответствующего округа.

В пресс-службе горсовета напоминают, что все контактные номера для связи размещены на инфографике, поэтому жителям рекомендуют не упускать возможности и оформить свою льготную карточку уже сегодня. Такая инициатива является частью новой системы оплаты проезда в Киевской области, направленной на облегчение передвижения льготных категорий граждан в местном транспорте.

Жителям следует позаботиться об этом ради своего комфорта.

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