Местным жителям следует знать о введении ограничений движения в Киеве, чтобы минимизировать неудобства во время передвижения по городу.

Ограничение движения в Киеве предусматривает, что в городе пройдет ряд ремонтов, из-за которых частично перекроют несколько важных улиц, сообщает Politeka.

Как информируют в КК «Київатодор», это означает, что водителям и пешеходам придется подстраивать свои маршруты и тратить немного больше времени на дорогу. что водителям и пешеходам придется подстраивать свои маршруты и тратить немного больше времени на дорогу. Городские власти заранее предупреждают о сроках и призывают учитывать эти изменения при планировании поездок.

Ограничение движения в Киеве стартовало 4 августа. В течение четырех дней, с 8:00 до 20:00, частично будет перекрыта улица Остафия Дашкевича на отрезке от Князя Романа Мстиславича до Черных Запорожцев. Здесь дорожники из Днепровского района будут обновлять нижний слой асфальтобетонного покрытия.

В КК «Київатодор» просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать альтернативные маршруты. Однако это не единственный участок, где будет действовать ограничение движения в Киеве.

С 28 июля и по 1 октября будет частично закрыта часть Голосеевского проспекта. На первом этапе ремонта коммунальщики будут работать на стороне проспекта, между переулком Ужгородским и Выставочной. Здесь обновляют покрытие тротуаров, что также повлияет на передвижение пешеходов.

Существенные изменения коснутся и Шевченковского района. С 24 июля начались ремонтные мероприятия на Глубочицком проезде. Поэтому отрезок от Сечевых Стрельцов до Глубочицкой будет частично перекрыт. Дорожники ремонтируют покрытие, а завершение запланировано на 31 августа.

Еще одно нововведение касается территории вблизи станции метро Лукьяновская. Здесь водители могут столкнуться с осложнениями более месяца. Работы производятся в рамках текущего ремонта, который должен улучшить качество дороги.

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