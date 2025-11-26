График отключения света в Одесской области на 27 ноября сформирован в соответствии с плановыми заявками.

График отключения света в Одесской области на 27 ноября был обнародован после сообщения о масштабных работах, которые энергетики проведут в рамках Окнянского общества, передает Politeka.

Предприятие «ДТЭК Одесские электросети» отмечает , что мероприятия направлены на повышение стабильности питания и предотвращение возможных неисправностей.

По информации операторов, профилактику запланировали на 08:00-19:00. Уляновка останется без электричества на Молодежной, где технические группы модернизируют отдельные участки. В Будаевцах работы охватят Довженко, а отдельные сегменты оборудования будут проверяться в течение всего отрезка времени.

Наибольший список адресов сформирован в Гулянке. Здесь обновление коснется Родниковой, Дружбы, Лелечей, Новоселовской, Пограничной, Шевченко, Леси Украинки, Богдана Хмельницкого и Школьной. В Федоровке ремонтные бригады будут работать на Дачной и Охотничьей. Платоново попало в план через Степную, Розовка — Ивана Франко.

Представители компании подчеркивают, что график отключения света в Одесской области на 27 ноября сформирован в соответствии с плановыми заявками, поэтому жителям советуют заранее зарядить необходимые приборы и предусмотреть временные бытовые неудобства.

Жителям также советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства. Следует иметь запас света в виде фонариков или свечей, а также подготовить воду и продукты, не требующие нагревания. Специалисты рекомендуют выключить приборы из сети во избежание скачков напряжения после возобновления подачи.

