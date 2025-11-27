Часть украинцев начала скупать товары впрок, опасаясь дефицита продуктов в Киевской области и ценового шока.

Украинцы опасаются, что возможный дефицит продуктов в Киевской области на товар, который покупают для приготовления разнообразных блюд, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Подсолнечное масло может подорожать на 10-15% к концу года. Причинами такого роста называют массовые блекауты и повышение себестоимости производства, что повлияло на поведение потребителей — часть украинцев начала скупать масло впрок, опасаясь дефицита продуктов в Киевской области и ценового шока.

В то же время специалисты масличной отрасли призывают не поддаваться панике. Украина ежегодно производит около 5,5 миллионов тонн подсолнечного масла, в то время как внутреннее потребление составляет всего около 500 тысяч тонн.

По мнению эксперта Степана Капшука, украинские переработчики продуцируют в 10-15 раз больше масла, чем нужно для внутреннего потребления. Он отмечает, что масло остается доступным широкому кругу покупателей и отличается стабильностью цены даже в сложных экономических условиях.

Даже в неблагоприятных аграрных условиях страна собирает достаточный урожай подсолнечника, чтобы полностью обеспечить собственные потребности. Поэтому вопрос возможного дефицита не рассматривается, хотя ценовую ситуацию следует мониторить отдельно.

Что формирует цену на масло

Несмотря на перебои с электричеством, главным фактором давления на цену остается подорожание сырья. За девять месяцев 2025 года подсолнечное масло в Украине подорожало на 14%. В 2024 году рост составил 19% из-за более скромного урожая, тогда как в 2023 году цена, напротив, снизилась на 18% благодаря рекордному сбору подсолнечника.

Состояние отрасли

Несмотря на войну и утрату части производственных мощностей на оккупированных территориях, масляная ветвь продолжает восстановление. За последний период уже введено в эксплуатацию восемь новых перерабатывающих предприятий. Благодаря этому стране удается сохранять производственные характеристики на уровне довоенных. Масличный сектор остается одним из ключевых для экономики: он обеспечивает 30% валютных поступлений аграрной сферы и формирует 15% общего экспорта Украины.

Эксперты единодушны в главном: оснований для ажиотажной скупки масла нет. Дефицит продуктов в Киевской области не прогнозируется, а подорожание, если будет происходить, будет постепенным. Прогнозируемый рост - в пределах 10-15%.

