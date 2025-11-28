Обмеження руху транспорту в Києві введено через масштабні роботи, проте незручності триватимуть лише клька днів, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в КМДА.

У період з 28 по 30 листопада у столиці частково обмежили проїзд транспорту вулицею Верховинною, що розташована у Святошинському районі української столиці.

Про обмеження руху транспорту в Києві попередили у комунальній корпорації Київавтодор та додали, що на вказаній ділянці проводитимуться планові ремонтні роботи, спрямовані на поліпшення стану дорожнього покриття та підвищення безпеки пересування.

Обмеження руху транспорту в Києві стосуватимуться відрізка дороги від Кільцевої дороги до вулиці Федора Кричевського. Саме на цьому проміжку фахівці здійснюватимуть поточний ремонт, який передбачає відновлення дорожнього полотна, укріплення проблемних ділянок та проведення профілактичних заходів, необхідних для запобігання подальшим пошкодженням.

У Київавтодорі зазначають, що роботи залежатимуть від погодних умов, адже виконати їх якісно можливо лише за сприятливої температури та відсутності значних опадів. За необхідності графік може коригуватися, однак наразі заплановано саме триденний період.

Комунальна корпорація просить водіїв і жителів району завчасно враховувати тимчасові обмеження, плануючи свої маршрути. Також у відомстві перепрошують за можливі незручності та наголошують, що ремонт є важливою частиною підготовки дорожньої інфраструктури до зимового періоду, що має забезпечити безперебійний і безпечний проїзд на дорогах столиці в майбутньому.

