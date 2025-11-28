Нова система оплати за проїзд у Львівській області зменшує використання готівки, скорочує черги під час посадки та підвищує ефективність перевезень.

Нова система оплати за проїзд у Львівській області запроваджує сучасні цифрові методи розрахунку для мешканців Дрогобича, повідомляє Politeka.

Від 10 жовтня 2025 року пасажири можуть оплачувати квитки через QR-коди у салонах автобусів за допомогою застосунку EasyPay. Після сканування коду користувач обирає необхідний тариф і підтверджує оплату. Придбані квитки автоматично валідуються, що прискорює посадку та робить процес більш комфортним.

Окрім QR-коду, система підтримує розрахунок банківським носієм або через "Картку Дрогобичанина". Завдяки оновленим тарифам, власники картки сплачують 15 гривень за поїздку, при використанні банківського носія — 18, а готівкою — 20 гривень.

"Картку Дрогобичанина" можна придбати у мережі магазинів «Сім 23». З моменту запуску сервісу її оформили вже 427 мешканців області, і ця кількість постійно зростає. Фахівці також відзначають, що така картка дозволяє українцям уникати переплат і робить пересування містом простішим та вигіднішим.

Щоб скористатися цим QR-кодом, пасажиру слід встановити EasyPay на смартфон, вибрати місто Дрогобич та активувати сканер для зчитування коду у автобусі. Після цього залишається обрати кількість квитків і завершити оплату — вони одразу стають дійсними.

Нова система оплати за проїзд у Львівській області зменшує використання готівки, скорочує черги під час посадки та підвищує ефективність перевезень. Вона також створює умови для цифрового контролю розрахунку і підвищує загальний комфорт поїздок для мешканців, а також гостей міста.

