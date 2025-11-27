АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" оголосило додаткові графіки відключення світла в області на пʼятницю, 28 листопада 2025 року.

Енергетики попередили про профілактичні роботи в електромережах у Дніпропетровській області та застосування відповідних графіків відключення світла на 28 листопада, пише Politeka.

Мова в матеріалі піде саме про локальні обмеження електропостачання, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах із метою підвищення надійності електропостачання.

Зокрема додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області 28 листопада будуть застосовувати в межах Нoвooлeксaндpівської сільської територіальної громади. Там із 8:30 до 18:00 без електроенергії залишаться мешканці селища Дослідне, які проживають на вулиці Квіткова.

Також, за даними ДТЕК, графіки відключення світла 28 листопада 2025 року торкнуться Пaвлoгpaдської міської територіальної громади, повідомляє Politeka.

У місті Павлоград знеструмлення відбудеться з 8:00 до 18:30 для будинків по вулицях Бахчисарайська, Вереснева, Верстатобудівників, Волонтерів, Гоголя, Дніпровська, Журавлина, Леоніда Каденюка, Казкова, Калинова, Кирилівська, Олександрівська, Привітна, Промислова, Радісна, Харківська та Шкільна.

Крім того, повідомляється, що планове знеструмлення також відбудеться у пʼятницю з 8:00 до 18:00 у селі Олександрівка Гречаноподівської територіальної громади.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.