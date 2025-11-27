АО "ДТЭК Днепровские электросети" объявило дополнительные графики отключения света в области на пятницу, 28 ноября 2025 года.

Энергетики предупредили о профилактических работах в электросетях в Днепропетровской области и применении соответствующих графиков отключения света на 28 ноября, пишет Politeka.

Речь в материале пойдет именно о локальных ограничениях электроснабжения, связанных с проведением профилактических работ в электросетях с целью повышения надежности электроснабжения.

В частности, дополнительные графики отключения света в Днепропетровской области 28 ноября будут применять в пределах Новоолександровской сельской территориальной общины. Там с 8:30 до 18:00 без электроэнергии останутся жители поселка Опытное, проживающие на улице Квитковая.

Также, по данным ДТЭК, графики отключения света 28 ноября 2025 года коснутся Павлоградской городской территориальной общины, сообщает Politeka.

В городе Павлоград обесточивание состоится с 8:00 до 18:30 для домов по улицам Бахчисарайской, Сентябрьская, Станкостроителей, Волонтеров, Гоголя, Днепровская, Журавлиная, Леонида Каденюка, Сказочная, Калиновая, Кирилловская, Александровская, Приветная, Промышленная, Приветная, Радостная, Харьковская, Школьная.

Кроме того, сообщается, что плановое обесточивание также состоится в пятницу с 8:00 до 18:00 в селе Александровка Гречаноподовской территориальной общины.

