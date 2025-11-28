Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах включає компенсації за зруйновані будинки та матеріальну підтримку для оплати оренди.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах вже надходить до людей похилого віку, які залишилися без житла через бойові дії, повідомляє Politeka.

Місцева влада організовує процес, забезпечує тимчасові квартири та супровід для тих, хто потребує відновлення побуту.

Пенсіонери можуть отримати місце в модульному містечку, де створені умови для безпечного проживання та стабілізації щоденного життя. Департамент соціального захисту населення приймає документи, перевіряє інформацію та формує черги для розміщення.

Подати заявку можна за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Працівники допомагають підготувати пакет документів та пояснюють порядок оформлення. Для реєстрації необхідні паспорт, ідентифікаційний код та довідка ВПО. У разі звернення сім’ї дані кожного члена вносяться до однієї заявки.

Містечко створене для відновлення побуту та надання соціальної підтримки у спокійному середовищі. Крім житла, передбачені виплати: гуманітарна допомога для ВПО у Сумах включає компенсації за зруйновані будинки та матеріальну підтримку для оплати оренди.

Ця ініціатива дозволяє людям, які втратили житло, повернутися до звичного ритму життя та отримати необхідну підтримку.

Також, у Сумській області люди також можуть отримати грошову підтримку.

Як і раніше, право на отримання фіндопомоги мають ветерани, чиї домівки були зруйновані чи пошкоджені через бойові дії або залишилося на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія громадян також може скористатися компенсацією для оренди нового житла у безпечних регіонах.

