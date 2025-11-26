Нова система оплати проїзду в Запоріжжі змінила звичний порядок розрахунків у громадському транспорті та зробила пересування містом більш зручним для пасажирів, повідомляє Politeka.

Вона передбачає використання цифрової картки "Січ Загальна", яку можна оформити через застосунок EasyPay та використовувати у всіх видах міського транспорту.

За інформацією Запорізької міської ради, носій можна отримати без відвідування пунктів продажу. Вона працює в автобусах, тролейбусах і трамваях, забезпечуючи єдиний інструмент оплати для всіх маршрутів. Вартість картки становить 60 гривень, а процес оформлення займає лише кілька хвилин.

Щоб скористатися послугою, користувач повинен відкрити EasyPay, обрати своє місто та перейти в розділ "Транспорт". Там необхідно вибрати категорію "Загальна" і підтвердити покупку. Після цього носій з’являється у профілі, стаючи готовою до використання.

Для оплати поїздки достатньо відсканувати QR-код у салоні автобусу камерою смартфона або через сканер у застосунку, обрати картку для списання та підтвердити операцію. Електронний квиток діє 75 хвилин, що дозволяє робити пересадки без додаткових витрат.

Нова система оплати проїзду в Запоріжжі також передбачає можливість оцифрувати фізичний транспортний носій. Після додавання у застосунок пасажир може оплачувати поїздки телефоном без необхідності носити пластиковий носій.

Поповнення картки доступне без комісії через застосунок, на сайті EasyPay або у понад 100 терміналах по місту. Міська влада зазначає, що така система значно підвищує комфорт та безпеку пересувань, а також допомагає оптимізувати роботу громадського транспорту.

