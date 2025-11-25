Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стало однією з головних тем для місцевих громад, адже зміни торкнулися кількох міст і вплинули на витрати мешканців уже на початку року, повідомляє Politeka.

Нові правила діють у різних населених пунктах, формуючи додаткове навантаження на сімейні кошториси.

Найперші оновлені розцінки запровадили у Вознесенську. Тут плата за подання води встановлена на рівні 34,89 грн за кубічний метр, тоді як відведення стоків оцінюється у 11,06. Міська адміністрація наголошує, що коригування стало необхідним через зміни у витратах підприємства та потребу забезпечити стабільність інфраструктури.

Схожа ситуація спостерігається в Очакові. Місцева влада повідомляє про нові суми — 90,40 грн за подачу та 101,30 за відведення. Представники комунального підприємства зазначають, що значна частина трубопроводів перебуває у критичному стані: три колектори пошкоджені, а окремі ділянки простягаються на понад кілометр аварійної мережі. Це вимагає додаткових ресурсів і збільшує виробничі витрати.

Не оминули зміни й обласний центр. У Миколаєві об’єднання співвласників заявляють про незгоду з двоставковою системою оплати за опалення, яку запроваджено відповідно до рішення комунального підприємства. Люди наголошують, що змушені покривати суттєві суми навіть у період, коли подача тепла припинена.

На тлі цих рішень експерти відзначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стає предметом активних дискусій, оскільки впливає на рівень витрат домогосподарств та формує потребу у більш ретельному плануванні витрат на найближчий період.

