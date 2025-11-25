Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области стало одной из главных тем для местных общин, ведь изменения затронули несколько городов и повлияли на расходы жителей уже в начале года, сообщает Politeka.

Новые правила действуют в разных населенных пунктах, формируя дополнительную нагрузку на семейные сметы.

Первые обновленные расценки ввели в Вознесенске. Здесь плата за подачу воды установлена ​​на уровне 34,89 грн за кубический метр, тогда как отвод стоков оценивается в 11,06. Городская администрация отмечает, что корректировка стала необходимой из-за изменений в затратах предприятия и необходимости обеспечить стабильность инфраструктуры.

Похожая ситуация наблюдается в Очакове. Местные власти сообщают о новых суммах — 90,40 грн за подачу и 101,30 за отвод. Представители коммунального предприятия отмечают, что значительная часть трубопроводов находится в критическом состоянии: три коллектора повреждены, а отдельные участки простираются более чем на километр аварийной сети. Это требует дополнительных ресурсов и увеличивает производственные издержки.

Не обошли изменения и областной центр. В Николаеве объединения совладельцев заявляют о несогласии с двухставочной системой оплаты за отопление, которая введена в соответствии с решением коммунального предприятия. Люди отмечают, что вынуждены покрывать существенные суммы даже в период, когда подача тепла прекращена.

На фоне этих решений эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области становится предметом активных дискуссий, поскольку влияет на уровень расходов домохозяйств и формирует необходимость более тщательного планирования расходов на ближайший период.

