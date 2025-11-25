Місцеві жителі все частіше чують про дефіцит певних продуктів у Харківській області, тож розповідаємо, що трапилося.

Дефіцит продуктів у Харківській області змінив ринок і призвів до подорожчання томатів, повідомляє Politeka.

Аналітики зазначили, що в Україні зафіксовано підвищення вартості тепличних помідорів на 37%. Основним чинником подорожчання стала помітна нестача пропозиції на тлі стабільного попиту.

Сезонне скорочення обсягів вирощування тепличних овочів у другій половині осені значно вплинуло на ринок. Через похолодання більшість стаціонарних теплиць уповільнили темпи дозрівання овочів, а постачання з парникових господарств наразі повністю припинилося.

Експерти відзначають, що компенсувати дефіцит продуктів у Харківській області за рахунок імпорту поки не вдається. На даний момет томати продають у межах 70–80 грн за кілограм що відповідає 1,68–1,92 долара.

Рівень цін перевищує показники другої половини жовтня 2024 року на 16%. Обсяги поставок нових партій продукції з місцевих тепличних комбінатів залишаються мінімальними та нестабільними. Тож дефіцит продуктів у Харківській області позначається на цінниках.

Окрім цього, через обмежену пропозицію на ринку спостерігається тенденція до збільшення імпорту тепличних томатів. Зростання цінників змушує продавців шукати альтернативні джерела постачання з-за кордону щоб задовольнити попит покупців.

Аналітики прогнозують, що стабілізації цін найближчим часом чекати не варто. Відновлення пропозиції можливе лише після збільшення обсягів вирощування овочів. Тож місцевим мешканцям доводиться платити більше.

