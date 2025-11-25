Местные жители все чаще слышат о дефиците определенных продуктов в Харьковской области, так что рассказываем, что случилось.

Дефицит продуктов в Харьковской области изменил рынок и привел к удорожанию томатов, сообщает Politeka.

Аналитики отметили, что в Украине отмечено повышение стоимости тепличных помидоров на 37%. Основным фактором удорожания стала заметная нехватка предложения на фоне стабильного спроса.

Сезонное сокращение объемов выращивания тепличных овощей во второй половине осени оказало значительное влияние на рынок. Из-за похолодания большинство стационарных теплиц замедлили темпы созревания овощей, а поставки из парниковых хозяйств полностью прекратились.

Эксперты отмечают, что компенсировать дефицит продуктов в Харьковской области за счет импорта пока не удается. На данный момент томаты продают в пределах 70–80 грн за килограмм, что соответствует 1,68–1,92 доллара.

Уровень цен превышает показатели второй половины октября 2024 г. на 16%. Объемы поставок новых партий продукции из местных тепличных комбинатов остаются минимальными и нестабильными. Дефицит продуктов в Харьковской области сказывается на ценниках.

Кроме этого, из-за ограниченного предложения на рынке наблюдается тенденция к увеличению импорта тепличных томатов. Рост ценников заставляет продавцов искать альтернативные источники поставок из-за границы, чтобы удовлетворить спрос покупателей.

Аналитики прогнозируют, что стабилизацию цен в ближайшее время ждать не стоит. Возобновление предложения возможно только после увеличения объемов выращивания овощей. Так что местным жителям приходится платить больше.

