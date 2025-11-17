Подорожчання продуктів у Харківській області відзначено на маргарин, манку та огірки, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації надає портал Мінфін.

Середній цінник маргарину Щедро Вершковий особливий 72,5% (250 г) на становить 42,96 грн. Поточні пропозиції в магазинах коливаються від 40,70 у мережі Auchan до 45,70 у Megamarket, Novus пропонує 42,49. Жовтневі середні показники були нижчими — 42,13, що свідчить про підвищення на 1,00 за місяць. Індекс демонструє стабільність на рівні 41,96 у більшості днів із незначним зниженням до 39,36 та поступовим підвищенням до 42,96 гривні на початок листопада.

Манка Хуторок (800 г) має середню вартість 37,68 грн. Поточні ціни різняться від 34,56 у Metro до 40,00 у Megamarket, Novus пропонує 38,49. У жовтні середня вартість становила 37,18 гривень, отже приріст за місяць склав 1,91. За даними індексу споживчих цін, ціни на манку коливалися від 35,78 на початку жовтня до 38,50 у середині, а наприкінці стабілізувалися на рівні 37,68.

Огірки (1 кг) наразі коштують у середньому 121,05 грн. У Metro пропонують 83,10, у Novus — 159,00. Жовтневі середні розцінки були нижчими — 114,38, тому підвищення склало 69,16. Індекс свідчить про суттєве коливання протягом місяця: від 51,89 гривні на початку до 136,65 на початку листопада, із піками 144,45 та стабілізацією на рівні 121,05 у останні дні.

Подорожчання продуктів у Харківській області підкреслює важливість відстеження вартості основних товарів і порівняння пропозицій різних мереж. Дані станом на 5 листопада 2025 року дозволяють оцінити динаміку ринку молочних, овочевих та бакалійних товарів, наочно демонструючи зростання середніх цін за місяць.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: дві категорії українців зможуть отримати надбавку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на воду у Харківській області: українцям готують нові платіжки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: як знайти прихисток.