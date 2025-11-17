Подорожание продуктов в Харьковской области отмечено маргарином, манкой и огурцами, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет портал Минфин .

Средний ценник маргарина Щедро Сливочный особенный 72,5% (250 г) составляет 42,96 грн. Текущие предложения в магазинах колеблются от 40,70 в сети Auchan до 45,70 у Megamarket, Novus предлагает 42,49. Октябрьские средние показатели были ниже – 42,13, что свидетельствует о повышении на 1,00 в месяц. Индекс демонстрирует стабильность на уровне 41,96 в большинстве дней с незначительным понижением до 39,36 и постепенным повышением до 42,96 гривны на начало ноября.

Манка Хуторок (800 г) имеет среднюю стоимость 37,68 грн. Текущие цены отличаются от 34,56 у Metro до 40,00 у Megamarket, Novus предлагает 38,49. В октябре средняя стоимость составила 37,18 гривен, следовательно, прирост за месяц составил 1,91. По данным индекса потребительских цен, цены на манку колебались с 35,78 в начале октября до 38,50 в середине, а в конце стабилизировались на уровне 37,68.

Огурцы (1 кг) стоят в среднем 121,05 грн. В Metro предлагают 83,10, у Novus - 159,00. Октябрьские средние расценки были ниже – 114,38, поэтому повышение составило 69,16. Индекс свидетельствует о существенных колебаниях в течение месяца: от 51,89 гривны в начале до 136,65 в начале ноября, с пиками 144,45 и стабилизацией на уровне 121,05 в последние дни.

Подорожание продуктов в Харьковской области подчеркивает важность отслеживания стоимости основных товаров и сравнения предложений разных сетей. Данные по состоянию на 5 ноября 2025 позволяют оценить динамику рынка молочных, овощных и бакалейных товаров, наглядно демонстрируя рост средних цен за месяц.

