У Харкові оголосили про новий графік руху транспорту, що стосується відновлення тролейбусного сполучення району Баварії, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Харківській міській раді.

Із 4 листопада повернулись на маршрути тролейбуси №11 та №27, які припинили роботу на початку жовтня 2025 року через атаку РФ на енергетику міста. Під час цього періоду на маршрутах тимчасово функціонували тролейбус №28 та автобус №27, що забезпечували перевезення мешканців. Харківська міська рада повідомляє, що з 4 листопада тимчасовий транспорт більше не буде курсувати.

Також внесено зміни в розклад автобусного маршруту №206, який обслуговує Салтівку. Тепер останній рейс від автостанції "Салтівська" відправлятиметься о 21:58, що на 40 хвилин пізніше попереднього часу. Ці зміни спрямовані на покращення зручності для пасажирів у вечірній час та забезпечення стабільного пересування містом.

Відновлення тролейбусів №11 та №27 є важливим кроком для нормалізації перевезень, оскільки вони забезпечують пряме сполучення з ключовими районами Баварії. Раніше тимчасовий автотранспорт дозволяв підтримувати маршрути під час відсутності основних ліній, однак із 4 листопада пасажири можуть користуватися регулярними тролейбусами.

Такий новий графік руху транспорту у Харкові відзначається стабільністю перевезень та комфортом для мешканців, забезпечуючи ефективну роботу громадського транспорту. Відповідні зміни дозволяють підтримувати постійне сполучення у вечірні години та полегшують пересування жителям району.

