Новий графік руху транспорту в Ужгороді передбачає зміни для кількох ключових міських маршрутів, повідомляє Politeka.

Інформацію про новий графік руху транспорту в Ужгороді на період різдвяно-новорічних свят оприлюднили в комунальному підприємстві «Ужгородський муніципальний транспорт».

Так, автобуси №9, №11, №18, №20, №22, №24 та №156 їздять за оновленим розкладом, тоді як маршрут №38 тимчасово призупинив свою роботу на період з 25 по 28 грудня та з 1 по 4 січня.

Пасажирам радять враховувати новий графік руху автобусів в Ужгороді при плануванні поїздок. Це допоможе уникнути непорозумінь і затримок під час свят.

Такі нововведення пов’язані з необхідністю оптимізувати маршрути у період, коли частина пасажирів перебуває у відпустках або зайняті святкуванням Різдва та Нового року.

Крім цього, нагадаємо, що у місті підвищили вартість проїзду. Тепер поїздка з оплатою карткою через валідатор коштує 18 гривень, а при оплаті готівкою у водія – 23 гривні.

Водночас, водії зобов’язані видавати паперові квитки при оплаті готівкою. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому міської ради 22 грудня, а чинності воно набрало з дати публікації у місцевих ЗМІ.

У разі неоплати проїзду пасажир може придбати так званий "квиток підвищеної вартості" прямо в автобусі, що складе 360 гривень. В іншому випадку на нього накладатиметься штраф у розмірі тієї ж суми.

Причиною підвищення тарифу стало зростання витрат на обслуговування. Від червня 2025 року на автобусах встановили валідатори, обслуговування яких забирає 8% від доходу, подорожчало паливо, зросла заробітна плата водіїв, і тариф на проїзд давно не переглядався.

