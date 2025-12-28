Новый график движения транспорта в Ужгороде внес определенные коррективы в передвижение местных жителей и рассказываем детали.

Новый график движения транспорта в Ужгороде предусматривает изменения нескольких ключевых городских маршрутов, сообщает Politeka.

Информацию о новом графике движения транспорта в Ужгороде на период рождественско-новогодних праздников обнародовали в коммунальном предприятии «Ужгородский муниципальный транспорт».

Так, автобусы №9, №11, №18, №20, №22, №24 и №156 ездят по обновленному расписанию, тогда как маршрут №38 временно приостановил свою работу на период с 25 по 28 декабря и с 1 по 4 января.

Пассажирам советуют учитывать новый график движения автобусов в Ужгороде при планировании поездок. Это поможет избежать недоразумений и задержек во время праздников.

Такие нововведения связаны с необходимостью оптимизировать маршруты в период, когда часть пассажиров находится в отпусках или заняты празднованием Рождества и Нового года.

Кроме того, напомним, что в городе повысили стоимость проезда. Теперь поездка с оплатой картой через валидатор стоит 18 гривен, а при оплате наличными у водителя – 23 гривны.

В то же время, водители обязаны выдавать бумажные билеты при оплате наличными. Такое решение было принято на заседании исполкома городского совета 22 декабря, а в силу оно вступило в силу с даты публикации в местных СМИ.

В случае неоплаты проезда пассажир может приобрести так называемый "билет повышенной стоимости" прямо в автобусе, что составит 360 гривен. В противном случае на него будет налагаться штраф в размере той же суммы.

Причиной повышения тарифа стал рост расходов на обслуживание. С июня 2025 года на автобусах установили валидаторы, обслуживание которых забирает 8% дохода, подорожало топливо, выросла заработная плата водителей, и тариф на проезд давно не пересматривался.

