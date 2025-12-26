Подорожание проезда в Ужгороде стало неприятной новостью для местных жителей, ведь это отразилось на семейных бюджетах.

Подорожание проезда в Ужгороде явилось следствием решения исполнительного комитета городского совета, принятого в конце декабря, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном Фейсбуке-странице городского совета, подорожание проезда в Ужгороде поддержали на заседании исполнительного комитета 22 декабря.

В горсовете объяснили, что это решение принималось с учетом нескольких факторов, среди которых необходимость сохранения стабильной работы общественного транспорта, безопасность пассажиров и финансовая способность перевозчиков обеспечивать регулярные рейсы.

В сообщении говорится, что новые тарифы призваны сбалансировать расходы автоперевозчиков и платежеспособность жителей города.

Чиновники отмечают, что в последнее время перевозчики неоднократно обращались к городским властям с ходатайствами о пересмотре стоимости билета.

Аргументами называли рост расходов на содержание транспорта, обслуживание автобусов и обеспечение их технической исправности. Отдельно учитывались расходы предприятия, обеспечивающего работу автоматизированной системы учета расчетов за билеты.

Согласно принятому решению, стоимость поездки зависит от способа оплаты. При расчете с использованием валидатора и собственного электронного билета пассажир платит 18 гривен.

Если же оплата производится наличными непосредственно у водителя с получением бумажного билета, стоимость составляет уже 23 гривны. В городском совете подчеркивают, что такой подход должен стимулировать использование электронных способов оплаты и уменьшить оборот наличных средств в транспорте.

Подорожание проезда в Ужгороде официально вступило в силу со дня опубликования решения в средствах массовой информации.

