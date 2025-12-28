Робота у Харкові доступна і для пенсіонерів, адже роботодавці все частіше відкривають вакансії для людей із досвідом та відповідальним ставленням до справи.

Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює одразу кілька сфер, де потрібні уважність, практичні навички та дисципліна, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua з’явилися пропозиції, які можуть зацікавити людей старшого віку, зокрема у сфері транспорту, обслуговування клієнтів та виробництва.

Роботодавці наголошують на стабільності виплат, офіційному оформленні та можливості працювати за чітким графіком.

Однією з таких пропозицій є робота для пенсіонерів у Харкові водієм далекобійником із посвідченням категорії СЕ. Для кандидатів важливими залишаються досвід, уважність за кермом та дотримання правил дорожнього руху.

Обовʼязки: перевезення вантажів територією України з постійними клієнтами та використання причепа. Компанія повідомляє про наявність власної ремонтної бази та оплату мобільного зв’язку. Оплата вказана у розмірі 40 000 грн та 70 000 грн залежно від обсягу виконаних завдань.

Ще одна робота для пенсіонерів у Харкові є у сфері обслуговування на автозаправних комплексах. Компанія OKKO шукає заправників та молодших операторів АЗК у районах Дробицький Яр та Горизонт.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування з першого дня, стабільну виплату заробітної плати у розмірі 13 000, оплачувану відпустку тривалістю 24 дні та лікарняні.

Не менш актуальними залишаються вакансії на виробничих підприємствах. ФОП Михайлюк М.В. запрошує слюсаря для виготовлення обладнання для харчової промисловості.

Оплата праці становить 20 000 грн та 25 000, з погодинною системою та преміями, а графік: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00.

