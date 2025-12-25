Дефіцит продуктів у Харківській області на внутрішньому ринку став одним із ключових чинників цінових змін.

Дефіцит продуктів у Харківській області останніми тижнями вплинув на ситуацію на споживчому ринку, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про окремі позиції, які традиційно мають стабільний попит серед населення.

Аналітики зазначають, що нестачі картоплі взимку в регіоні не прогнозують. Водночас її вартість напряму залежить від зовнішніх чинників, зокрема від стану ринку в країнах Європейського Союзу. Там нині зафіксовано надлишковий урожай і суттєве зниження цін.

Про це повідомила виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко. За її словами, європейська продукція зараз дешевша за українську в середньому на 3–5 гривень за кілограм. Така різниця посилює конкуренцію та змушує вітчизняних фермерів переглядати підходи до реалізації.

Водночас інша ситуація склалася з тепличними овочами. Фахівці фіксують подорожчання огірків через обмежену пропозицію та активний попит з боку торговельних мереж. Саме дефіцит продуктів у Харківській області на внутрішньому ринку став одним із ключових чинників цінових змін.

Схожі процеси спостерігаються і в сегменті томатів. Вартість тепличних помідорів зростає вже кілька тижнів поспіль. Експерти пояснюють це скороченням обсягів постачання від місцевих господарств наприкінці сезону.

Аналітики не виключають, що за збереження нинішніх умов ціни на окремі овочі можуть залишатися під тиском і надалі, доки ринок не отримає додаткові поставки або імпортну альтернативу.

Крім того, у Харківській області також надають гуманітарну допомогу.

Проєкт «Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими 2025–2026» спрямований на підтримку вразливих домогосподарств, щоб допомогти їм впоратися з витратами на опалення та легше пережити холодний сезон.

