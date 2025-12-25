Дефицит продуктов в Харьковской области на внутреннем рынке стал одним из ключевых факторов ценовых изменений.

Дефицит продуктов в Харьковской области в последние недели повлиял на ситуацию на потребительском рынке, сообщает Politeka.net.

Речь идет об отдельных позициях, традиционно пользующихся стабильным спросом среди населения.

Аналитики отмечают, что недостатка картофеля зимой в регионе не прогнозируют. В то же время, ее стоимость напрямую зависит от внешних факторов, в частности от состояния рынка в странах Европейского Союза. Там зафиксирован избыточный урожай и существенное снижение цен.

Об этом сообщила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко. По ее словам, европейская продукция сейчас дешевле украинской в ​​среднем на 3–5 гривен за килограмм. Такая разница усугубляет конкуренцию и заставляет отечественных фермеров пересматривать подходы к реализации.

В то же время, другая ситуация сложилась с тепличными овощами. Специалисты фиксируют подорожание огурцов из-за ограниченного предложения и активного спроса со стороны торговых сетей. Именно дефицит продуктов в Харьковской области стал одним из ключевых факторов ценовых изменений на внутреннем рынке.

Сходные процессы наблюдаются и в сегменте томатов. Стоимость тепличных помидоров растет уже несколько недель. Эксперты объясняют это сокращением объемов поставок от местных хозяйств в конце сезона.

Аналитики не исключают, что при сохранении нынешних условий цены на отдельные овощи могут оставаться под давлением и дальше, пока рынок не получит дополнительные поставки или импортную альтернативу.

Кроме того, в Харьковской области также оказывают гуманитарную помощь.

Проект «Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме 2025-2026» направлен на поддержку уязвимых домохозяйств, чтобы помочь им справиться с расходами на отопление и легче пережить холодный сезон.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: чтобы получить помощь, нужно выполнить одно условие.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: ПФУ предоставляет выплаты на питание, кому доступны.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам приготовили новые выплаты.