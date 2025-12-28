Работа в Харькове доступна и для пенсионеров, ведь работодатели все чаще открывают вакансии для людей с опытом и ответственным отношением к делу.

Работа для пенсионеров в Харькове охватывает сразу несколько сфер, где требуется внимательность, практические навыки и дисциплина, сообщает Politeka.

На сайте work.ua появились предложения, которые могут заинтересовать людей постарше, в частности в сфере транспорта, обслуживания клиентов и производства.

Работодатели отмечают стабильность выплат, официальное оформление и возможность работать по четкому графику.

Одним из таких предложений является работа для пенсионеров в Харькове водителем дальнобойщиком с удостоверением категории СЭ. Для кандидатов важным остается опыт, внимательность за рулем и соблюдение правил дорожного движения.

Обязанности: перевозка грузов по территории Украины с постоянными клиентами и использование прицепа. Компания сообщает о наличии собственной ремонтной базы и оплате мобильной связи. Оплата указана в размере 40 000 грн. и 70 000 грн. в зависимости от объема выполненных задач.

Еще одна работа для пенсионеров в Харькове в сфере обслуживания на автозаправочных комплексах. Компания OKKO ищет заправщиков и младших операторов АЗК в районах Дробицкий Яр и Горизонт.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство с первого дня, стабильную выплату заработной платы в размере 13 000, оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 дня и больничные.

Не менее актуальными остаются вакансии на производственных предприятиях. ФЛП Михайлюк М.В. приглашает слесаря ​​для изготовления оборудования для пищевой промышленности.

Оплата труда составляет 20 000 грн и 25 000 с почасовой системой и премиями, а график: с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: чтобы получить помощь, нужно выполнить одно условие.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: ПФУ предоставляет выплаты на питание, кому доступны.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам приготовили новые выплаты.