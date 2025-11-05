Новый график движения транспорта в Харькове характеризуется стабильностью перевозок и комфортом для жителей.

В Харькове объявили о новом графике движения транспорта, который касается восстановления троллейбусного сообщения района Баварии, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Харьковском городском совете .

С 4 ноября вернулись на маршруты троллейбусы №11 и №27, которые прекратили работу в начале октября 2025 из-за атаки РФ на энергетику города. Во время этого периода на маршрутах временно функционировали троллейбус №28 и автобус №27, обеспечивающие перевозку жителей. Харьковский городской совет сообщает, что с 4 ноября временный транспорт больше не будет курсировать.

Также внесены изменения в расписание автобусного маршрута №206, обслуживающего Салтовку. Теперь последний рейс от автостанции "Салтовская" будет отправляться в 21:58, что на 40 минут позже предыдущего времени. Эти изменения направлены на улучшение удобства пассажиров в вечернее время и обеспечение стабильного передвижения по городу.

Восстановление троллейбусов №11 и №27 является важным шагом по нормализации перевозок, поскольку они обеспечивают прямое сообщение с ключевыми районами Баварии. Ранее временный автотранспорт позволял поддерживать маршруты в отсутствие основных линий, однако с 4 ноября пассажиры могут пользоваться регулярными троллейбусами.

Такой новый график движения транспорта в Харькове отличается стабильностью перевозок и комфортом жителей, обеспечивая эффективную работу общественного транспорта. Соответствующие изменения позволяют поддерживать постоянное соединение в вечерние часы и облегчают передвижение жителям района.

