Графік відключення світла у Житомирській області на 20 грудня передбачає одночасне знеструмлення на кількох вулицях.

Графік відключення світла у Житомирській області на 20 грудня опублікували жителям Брусилівського району, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають в Житомиробленерго.

Планові роботи розпочнуться о 09:00 і триватимуть до 17:00. Причина – капітальний ремонт електромереж.

У селі Долинівка без світла залишаться будинки на вулицях Молодіжна, Центральна та Польова. Серед адрес – Молодіжна 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 24; Центральна 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 26д, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 47, 48, 50, 51, 51а, 53, 56, 57, 58, 59, 64, 68, 69, 69а, 72, 73, 74, 78, 82, 88, 90, 92, 94, 26б, 26а, 28, 30-а, 34, 45, 46, 55, 60, 71а, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 0, 26г, 29-б; Польова 18а, 22а.

Також тимчасові знеструмлення очікують мешканців села Соболівка – Центральна 38а. Плановий ремонт проводиться відповідно до графіка, щоб забезпечити безпечну експлуатацію електромереж.

Енергетики радять заздалегідь підготуватися до відсутності електрики та перевірити резервні джерела живлення. Для актуальної інформації щодо адрес та часу робіт слід стежити за повідомленнями місцевих служб.

Жителям радять заздалегідь підготуватися: зарядити мобільні пристрої, перевірити запас свічок та ліхтарів, а також забезпечити достатню кількість води та продуктів на випадок тривалого відсутності світла. Електроприлади краще вимкнути з мережі, щоб уникнути перенавантажень під час відновлення подачі електроенергії. Крім того, місцеві служби радять стежити за оновленнями та повідомленнями про завершення ремонтних робіт.

