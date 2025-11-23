Місцевим жителям надали інформацію щодо графіка відключення газу на тиждень з 24 по 30 листопада у Сумській області.

Графік відключення газу на тиждень з 24 по 30 листопада у Сумській області торкнеться кількох вулиць, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ «Газмережі», графік відключення газу на тиждень з 24 по 30 листопада у Сумській області надали, щоб мешканці могли заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Перш за все, тимчасове припинення розподілу блакитного палива чекає на мешканців Сум та Бочечківській громади. Так, 24.11 з 9:00 до 16:00 в облцентрі не буде газопостачання на вулиці Сумської тероборони, 13.

Водночас, село Бочечки залишиться без подачі блакитного палива 24.11 з 9:00 до 17:00 у зв’язку з виконанням газонебезпечних робіт.

Окрім цього, 25.11 з 9:00 до 16:00 незручності терпітимуть місцеві на вулиці Сумської тероборони, 15, де орієнтовно 166 споживачів залишаться без постачання.

Наступного дня, 26.11, з 9:00 до 16:00 планується припинення розподілу на Польській, 17, що зачепить приблизно 179 абонентів.

Графік відключення газу на тиждень з 24 по 30 листопада у Сумській області також передбачає роботи на проспекті Свободи, 27, де 27.11 з 9:00 до 16:00 тимчасово не буде газопостачання для 212 споживачів.

28.11 з 9:00 до 16:00 незручності зачеплять проспект Перемоги, 103, де приблизно 171 абонент тимчасово залишиться без газопостачання.

Фахівці зазначають, що всі роботи проводяться працівниками місцевої філії ТОВ «Газмережі» у рамках технічного обслуговування та регламенту безпеки.

