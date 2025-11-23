Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області допомагає забезпечити стабільне проживання та підтримку для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області стало доступним завдяки державним та міжнародним програмам, які підтримують переселенців і громадян, що втратили домівки, повідомляє Politeka.

У регіоні діє кілька ініціатив, що надають як тимчасові, так і постійні варіанти проживання. За програмами переселенці можуть отримати нову квартиру, компенсацію за зруйновану власність або пільгові умови на придбання житла.

Основу процесу визначає Закон України про житловий фонд соціального призначення, який регулює порядок подачі документів і отримання допомоги. Подання заявок потребує підготовки пакета документів та певного часу на розгляд.

Серед популярних програм виділяють «єВідновлення». Вона розрахована на людей, чиї домівки постраждали від бойових дій. Допомога надається у вигляді сертифікатів для купівлі нового житла або фінансування будівництва.

Ще одна ініціатива – «єОселя», що орієнтована на військових, педагогів, медиків та науковців. Учасники можуть скористатися іпотекою під 3%, а решта громадян – під 7%. Максимальна площа квартири для однієї особи – 52,5 кв. м, плюс 21 кв. м на кожного члена сім’ї.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО у Львівській області допомагає забезпечити стабільне проживання та підтримку для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Крім того, у Львівській області люди також можуть отримати безкоштовні продукти. Ініціатива охоплює переселенців, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії або тимчасову окупацію у прифронтових регіонах.

